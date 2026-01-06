Росеньор подтвердил, что возглавит «Челси»: «Я еще не подписал контракт, но договорился с клубом»
Лиэм Росеньор объявил, что переходит в «Челси».
Главный тренер «Страсбура» Лиэм Росеньор подтвердил, что близок к переходу в «Челси».
«Я был сосредоточен [на матче с «Ниццей»]. В субботу я не знал, что произойдет.
С тех пор мне позволили поговорить с одним из крупнейших клубов мира. Сегодня все складывается так, что я могу стать следующим тренером «Челси», – сказал Росеньор.
«Я еще не подписал контракт, я договорился с «Челси», но до сегодняшнего дня никто ничего не объявлял. Я ценю этот клуб и чувствовал, что должен выступить лично до того, как об этом станет известно официально.
Полечу [в Лондон] после [этой пресс-конференции]. Нужно провести встречи, подписать контракт и встретиться с родителями, очень жду этого», – добавил англичанин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
