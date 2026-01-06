Росеньор о назначении в «Челси»: «Бывают моменты, когда ты не можешь сказать «нет». Это дает мне возможность вернуться домой, поближе к семье. Я скучаю по своим детям»

Лиэм Росеньор: я не мог отказать «Челси».

Главный тренер «Страсбура» Лиэм Росеньор объяснил свое решение перейти в «Челси ».

«Я всегда был честен с Марком (Келлером, президентом «Страсбура » – Спортс’’), для меня большая честь присоединиться к этому клубу. Предложения поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей миссии. Но в жизни бывают моменты, когда тебе приходится принимать решения и ты не можешь сказать «нет».

«Страсбур» – это клуб, который я буду любить всю свою жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе моей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой, поближе к моей семье. Я скучаю по своим детям; я принес жертву [соглашаясь на работу во Франции]. Никто не может ставить под сомнение мою преданность и честность», – сказал Росеньор.

Росеньор подтвердил, что возглавит «Челси»: «Я еще не подписал контракт, но договорился с клубом»