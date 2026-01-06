Винисиус – Алонсо во время матча с «Бетисом»: «Все хотят идти в обводку, а освистывают меня. Скажите Гонсало, что он должен отдать пас хотя бы раз»

Винисиус жаловался Алонсо на то, что партнеры не пасуют ему.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор был недоволен тем, что партнеры отдавали ему мало пасов.

Мадридский клуб разгромил «Бетис» со счетом 5:1 в 18-м туре Ла Лиги . В программе El Día Después на Movistar показали эпизод этого матча, когда бразильский вингер общался с главным тренером команды Хаби Алонсо .

«Это невозможно, они должны отдавать пасы. Все хотят идти в обводку, а освистывают меня.

Скажите Гонсало, что он должен отдать пас хотя бы раз. Не всегда, но хотя бы раз», – прочитали по губам Винисиуса.

