Левандовски хочет завершить сезон в «Барселоне», несмотря на интерес «Аль-Хилаля»

Роберт Левандовски не уйдет из «Барселоны» в этом сезоне.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не перейдет в «Аль-Хилаль » этой зимой.

Ранее сообщалось , что саудовский клуб предлагал включить польского футболиста в сделку по Жоау Канселу . Однако сам Левандовски хочет завершить сезон в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к игроку.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей и забил 9 голов. Его статистика – здесь .