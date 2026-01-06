Левандовски хочет завершить сезон в «Барселоне», несмотря на интерес «Аль-Хилаля»
Роберт Левандовски не уйдет из «Барселоны» в этом сезоне.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не перейдет в «Аль-Хилаль» этой зимой.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб предлагал включить польского футболиста в сделку по Жоау Канселу. Однако сам Левандовски хочет завершить сезон в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к игроку.
В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей и забил 9 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
