  • Росеньор о слухах про «Челси»: «Я не знаю, ничего конкретного нет, никаких обсуждений не ведется, что будет, то будет. Мне все нравится в «Страсбуре», желаю клубу всего наилучшего»
Росеньор о слухах про «Челси»: «Я не знаю, ничего конкретного нет, никаких обсуждений не ведется, что будет, то будет. Мне все нравится в «Страсбуре», желаю клубу всего наилучшего»

Главный тренер «Страсбура» Лиэм Росеньор прокомментировал информацию о своем возможном назначении в «Челси». 

«Честно говоря, не знаю. Я уже говорил об этом на пресс-конференции: в жизни никогда не знаешь, что может произойти. Сложно описать ту связь, которая у меня есть с этой командой. Я чувствую любовь и с самого начала полюбил эту работу. Мой ответ остается тем же: я не знаю. Ничего конкретного нет, никаких конкретных обсуждений не ведется.

Я хочу сосредоточиться на команде и на клубе – это великолепный клуб. Что будет, то будет; мне нужно оставаться сконцентрированным на текущем моменте. Это очень красивый город, с прекрасными людьми, отличный клуб. Мне здесь нравится все. Игроки были невероятны. Я искренне желаю этому клубу всего самого лучшего», – сказал Росеньор. 

Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
