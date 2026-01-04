  • Спортс
Флик про 2:0 с «Эспаньолом»: «Недоволен первыми 80 минутами. «Барселона» не заслуживала победы, но вышедшие на замену игроки показали свое мастерство. Рад за Гарсию, много сэйвов»

Ханс-Дитер Флик: «Барселона» не заслуживала победы после 80 минут.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.

«Я доволен тремя очками. Абсолютно. Есть то, что нужно изменить, но тремя очками я доволен. Вышедшие на замену футболисты показали свое мастерство.

«Эспаньол» провел фантастическую игру. Это было дерби с великолепной атмосферой. Мы не заслуживали победы, но был важен тот уровень, который мы показали после замен.

Я рад за Жоана Гарсию, он один из лучших вратарей мира. Первыми 80 минутами я недоволен, Жоан сделал много сэйвов.

Как и любая победа, эта вселяет в нас уверенность. Было нелегко играть после рождественской паузы, но после этой победы мы стали увереннее. Давайте надеяться, что [в Суперкубке Испании] все получится. Я очень доволен тем, что вижу на тренировках. Мы мучились, но набрали три очка.

Я осознаю важность дерби. На улицах было много людей, ждавших эту игру. Знаю, насколько важна победа в этом матче. Я счастлив», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гарсия признан лучшим игроком матча «Эспаньол» – «Барселона». Вратарь, освистанный фанатами хозяев, сделал 7 сэйвов и не пропустил

