Кержаков о разочаровании года: «Сборную и клубы пока не вернули на европейскую и мировую арену в официальных матчах»

Кержаков о разочаровании года: сборную и клубы пока не вернули на европейскую арену.

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал главное разочарование в российском футболе в 2025 году.

«Наверное, самое большое разочарование — это то, что пока нас не вернули на европейскую и мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», — сказал Кержаков.