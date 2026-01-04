  • Спортс
2

Кержаков о разочаровании года: «Сборную и клубы пока не вернули на европейскую и мировую арену в официальных матчах»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал главное разочарование в российском футболе в 2025 году.

«Наверное, самое большое разочарование — это то, что пока нас не вернули на европейскую и мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», — сказал Кержаков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
