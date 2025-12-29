Араухо вернулся к тренировкам с «Барсой». Защитник пропускал матчи из-за депрессии

«Барселона» сделала подарок болельщикам на Новый год и прошедшее Рождество: команда провела открытую тренировку. Наконец в строй вернулся Рональд Араухо.

После красной в матче с «Челси» Араухо столкнулся с психологическими сложностями, из-за которых он пропустил несколько матчей «Барселоны». Тогда защитник принял решение отправиться по святым местам в Израиль .

Паломничество, похоже, помогло. Рональд на открытой тренировке выглядел весьма радостным. Приветствовал фанатов.

И улыбался.

Помимо Рональда к тренировкам также наконец вернулись Дани Ольмо и Педри. Подопечные Ханси Флика следующий матч проведут уже в 2026 году – 3 января против «Эспаньола» в 18-м туре Ла Лиги.

