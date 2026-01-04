«Барселона» забила в 39 играх чемпионата подряд – это лучшая серия в топ-лигах
«Барселона» довела серию матчей в Ла Лиге с забитыми голами до 39.
Сегодня «Барселона» дважды поразила ворота «Эспаньола» в 18-м туре – 2:0.
В последний раз футболисты «блауграны» покидали поле без забитых мячей больше года назад – 15 декабря 2024 года (0:1 с «Леганесом»).
С тех пор «Барселона» забила в 39 матчах чемпионата подряд – это лучшая серия в топ-лигах Европы. За это время каталонцы отличились 105 раз.
