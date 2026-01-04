9

«Барселона» забила в 39 играх чемпионата подряд – это лучшая серия в топ-лигах

«Барселона» довела серию матчей в Ла Лиге с забитыми голами до 39.

Сегодня «Барселона» дважды поразила ворота «Эспаньола» в 18-м туре – 2:0.

В последний раз футболисты «блауграны» покидали поле без забитых мячей больше года назад – 15 декабря 2024 года (0:1 с «Леганесом»).

С тех пор «Барселона» забила в 39 матчах чемпионата подряд – это лучшая серия в топ-лигах Европы. За это время каталонцы отличились 105 раз.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoБарселона
logoЭспаньол
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» с 2018 года, в Ла Лиге – с 2009-го
вчера, 22:29
«Барселона» одержала 4 сухие победы подряд – такого не было с января 2023-го
вчера, 22:18
«Барселона» выиграла 8 матчей подряд с общим счетом 21:6
вчера, 22:11
Главные новости
Матвей Кисляк: «Какая я звезда? Звезды на небе, а я просто игрок ЦСКА»
8 минут назад
Гурцкая о Семаке: «Он уставший и не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел силы, поменял состав и схему. Незрелищность «Зенита» достигла апогея»
16 минут назад
Депутат Свищев об отсутствии прогресса по возвращению пива на стадионы: «Причины непонятны. Остался блок коллег из здравоохранения, которые считали, что это принесет алкоголизацию общества»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Лидса», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» против «Челси»
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Болонью», «Наполи» в гостях у «Лацио»
сегодня, 07:40
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Бетис», «Атлетико» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 07:23
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко сыграет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
сегодня, 07:06
Трудные победы «Барсы» и «Арсенала», ничья «Юве», Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе, Кузнецов перейдет в «Салават», Литтлер выиграл 2-й подряд ЧМ по дартсу и другие новости
сегодня, 06:10
Дочь Симоняна о том, что его внук – фанат ЦСКА: «Никита Павлович говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет»
сегодня, 05:23
Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»
сегодня, 04:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» за 1,5 млн евро отдаст Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму». В случае выкупа 19-летнего вингера сумма составит 10+ млн евро
16 минут назад
«Спартак» поздравил Романцева с 72-летием: «У самого титулованного тренера в истории клуба праздник. Всегда ждем в родных стенах»
45 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» против «Нанта»
55 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 07:58
Дмитрий Аленичев: «Батраков заслуживает звания лучшего среди российских игроков»
сегодня, 07:58
«Реал Сосьедад» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:46
Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»
сегодня, 07:36
«Интер» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:18
Хомуха назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ: «Результативен, делает разницу и все время держит соперников в напряжении»
сегодня, 06:56
«ПСЖ» – «Париж». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:41