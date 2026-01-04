Пуч пропустит 2026 год из-за второй операции на крестообразной связке колена. Воспитанник «Барселоны» не играет с 2024-го

Пуч пропустит целый год из-за проблем с «крестами».

Рики Пуч не сыграет в 2026 году.

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси » травмировал переднюю крестообразную связку левого колена в конце 2024 года. Это произошло в полуфинале Кубка МЛС. Воспитанник «Барселоны» ни разу не сыграл в 2025-м.

Теперь же «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что испанец перенес еще одну операцию на связке и вернется только к началу сезона 2027 года.

Пуч считался одним из трех самых дорогих футболистов МЛС в начале осени 2025-го. Его статистику можно изучить здесь .