«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 84,8%. Шансы «Ман Сити» – 10,9%, «Астон Виллы» – 4,2%, «Ливерпуля» и «Челси» – 0,1% (Opta)
Шансы «Арсенала» на чемпионство возросли до 84,8%.
Opta считает «Арсенал» безоговорочным фаворитом АПЛ в сезоне-2025/26.
Команда Микеля Артеты набрала 48 очков в 20 турах и занимает первое место в турнирной таблице, на 6 очков опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу», которые занимают, соответственно, вторую и третью строчки.
Суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Арсенала» на победу в АПЛ в 84,8% – после 18-го тура вероятность чемпионства «канониров» составляла 65,63%.
Шансы «Ман Сити» на чемпионство снизились до 10,9%, вероятность победы «Астон Виллы» – составляет 4,2%, «Ливерпуля» и «Челси» – 0,1%.
У остальных команд АПЛ шансов на первое место нет, считает Opta.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости