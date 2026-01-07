«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 84,8%. Шансы «Ман Сити» – 10,9%, «Астон Виллы» – 4,2%, «Ливерпуля» и «Челси» – 0,1% (Opta)

Шансы «Арсенала» на чемпионство возросли до 84,8%.

Opta считает «Арсенал » безоговорочным фаворитом АПЛ в сезоне-2025/26.

Команда Микеля Артеты набрала 48 очков в 20 турах и занимает первое место в турнирной таблице, на 6 очков опережая «Манчестер Сити » и «Астон Виллу », которые занимают, соответственно, вторую и третью строчки.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Арсенала» на победу в АПЛ в 84,8% – после 18-го тура вероятность чемпионства «канониров» составляла 65,63%.

Шансы «Ман Сити» на чемпионство снизились до 10,9%, вероятность победы «Астон Виллы» – составляет 4,2%, «Ливерпуля » и «Челси» – 0,1%.

У остальных команд АПЛ шансов на первое место нет, считает Opta.