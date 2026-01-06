Главные игроки «МЮ» Аморима в АПЛ. Бруну – абсолютный лидер

Рубен Аморим уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», его место временно займет Даррен Флетчер, работающий с молодежкой «красных дьяволов».

Португалец не проработал на «Олд Траффорде» и двух полных сезонов. Официальный аккаунт Премьер-лиги выявил главных футболистов «Ман Юнайтед» в чемпионате в короткую эпоху Аморима у руля команды.

Абсолютный лидер манкунианцев при Рубене – Бруну Фернандеш: он провел рекордное количество матчей при португальском специалисте, а также стал лучшим по голам и результативным передачам.

Фернандеш, ставший лучшим бомбардиром «МЮ» Аморима, забил на два мяча больше, чем Амад Диалло, занимающий вторую строчку рейтинга. Третье место по голам осталось за Брианом Мбемо, который присоединился к «дьяволам» только летом 2025-го. В топ попал еще один летний новичок манкунианцев – Матеус Кунья.

По ассистам у Бруну и близко нет конкурентов – 14 голевых португальца против шести результативных передач у Диалло со второго места.

Главные игроки «МЮ» Аморима в АПЛ

Наибольшее кол-во матчей/ Лучшие бомбардиры/ Лучшие ассистенты

Кстати, третье место по матчам в лиге за «дьяволов» Аморима занял родственник Рубена – Диогу Далот . А на второй строчке расположился Лени Йоро, у тройки лидеров разница в один матч.