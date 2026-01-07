Пресс-атташе «Сосьедада»: «Новый главный тренер доволен Захаряном. Вариант с уходом Арсена не рассматривается»
В «Реал Сосьедад» заявили, что не рассматривают уход Захаряна.
В «Реал Сосьедад» заявили, что новый главный тренер команды Пеллегрино Матараццо доволен Арсеном Захаряном.
Матараццо возглавил команду из Сан-Себастьяна в конце декабря, сменив Серхио Франсиско.
«Новый главный тренер доволен Захаряном, а сам Арсен работает без каких-либо проблем и готовится к матчу с «Хетафе». Тренер и клуб не рассматривают вариант с уходом Захаряна», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.
В нынешнем сезоне Захарян провел за «Сосьедад» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол в Кубке Испании. Статистику 22-летнего россиянина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
