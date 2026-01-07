В «Реале» не исключают участия Мбаппе в Суперкубке в случае выхода в финал (The Athletic)
Мбаппе все еще может сыграть в Суперкубке Испании в случае выхода «Реала» в финал.
В «Реале» по-прежнему не исключают участия Килиана Мбаппе в потенциальном финале Суперкубка Испании.
Нападающий не полетел с командой на турнир в Саудовскую Аравию после того, как в конце декабря у него диагностировали растяжение связок колена.
Однако, по информации The Athletic, в клубе не исключают участия Мбаппе в Суперкубке в случае выхода в финал. Два клубных физиотерапевта, Себастьян Девильяс и Гильермо Сурдо, остались работать с форвардом в Мадриде, чтобы максимально увеличить шансы на восстановление француза в ближайшие дни.
«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании в четверг. Финал турнира пройдет 11 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
