В «Реале» не исключают участия Мбаппе в Суперкубке в случае выхода в финал (The Athletic)

Мбаппе все еще может сыграть в Суперкубке Испании в случае выхода «Реала» в финал.

В «Реале » по-прежнему не исключают участия Килиана Мбаппе в потенциальном финале Суперкубка Испании.

Нападающий не полетел с командой на турнир в Саудовскую Аравию после того, как в конце декабря у него диагностировали растяжение связок колена.

Однако, по информации The Athletic, в клубе не исключают участия Мбаппе в Суперкубке в случае выхода в финал. Два клубных физиотерапевта, Себастьян Девильяс и Гильермо Сурдо, остались работать с форвардом в Мадриде, чтобы максимально увеличить шансы на восстановление француза в ближайшие дни.

«Реал» сыграет с «Атлетико » в полуфинале Суперкубка Испании в четверг. Финал турнира пройдет 11 января.