Лиэм Росеньор: «Челси» должен играть в скоростной, атакующий футбол, чтобы фанаты вскакивали с мест. Хочу создать такое же ощущение, как когда я играл против Лэмпарда, Дрогба и Роббена»

Лиэм Росеньор: хочу, чтобы «Челси» играл активно и смело.

Лиэм Росеньор рассказал, какой футбол планирует ставить в «Челси».

Во вторник лондонский клуб объявил о подписании контракта с Росеньором до 2032 года. Ранее специалист возглавлял «Страсбур».

«Я хочу запомниться тренером-победителем, который постоянно выигрывает.

Я пришел из клуба, где средний возраст игроков составлял, кажется, 20,8 лет – это самый молодой состав в Европе. Здесь, я думаю, игроки немного старше и мудрее, но сила молодости – в энергии, целеустремленности, физической форме, интенсивности. Я хочу, чтобы болельщики увидели все это. Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол.

Я хочу, чтобы болельщики дома вскакивали с мест в первые десять минут и чувствовали волну за волной – когда я играл против таких игроков, как Эссьен , Лэмпард , Дрогба , Роббен , Джо Коул , то ощущал, что приезд на «Стэмфорд Бридж» – это действительно трудно. Я хочу создать такое же ощущение здесь. Я хочу, чтобы мы были активными, смелыми и бесстрашными, в этом случае мы сможем провести отличный период вместе», – сказал Росеньор.