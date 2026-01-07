«Крузейро» предложил «Зениту» 25+2 млн евро за Жерсона и более выгодные условия оплаты. Трансфер могут согласовать сегодня (Вене Казагранде)
«Крузейро» сделал новое предложение по Жерсону.
«Крузейро» направил «Зениту» новое предложение по Жерсону.
По данным журналиста Вене Казагранде, «Крузейро» предложил более выгодные условия оплаты, а также повысил фиксированную сумму до 25 млн евро – еще 2 млн евро «Зенит» может получить в виде бонусов.
Сообщается, что в среду представители клубов проведут встречу, чтобы попытаться согласовать трансфер.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Вене Казагранде
