«Крузейро» предложил «Зениту» 25+2 млн евро за Жерсона и более выгодные условия оплаты. Трансфер могут согласовать сегодня (Вене Казагранде)

«Крузейро» сделал новое предложение по Жерсону.

«Крузейро» направил «Зениту » новое предложение по Жерсону .

По данным журналиста Вене Казагранде, «Крузейро » предложил более выгодные условия оплаты, а также повысил фиксированную сумму до 25 млн евро – еще 2 млн евро «Зенит» может получить в виде бонусов.

Сообщается, что в среду представители клубов проведут встречу, чтобы попытаться согласовать трансфер.