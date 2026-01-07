🗑️💰 «МЮ» выбросил на тренеров больше £100 млн после Фергюсона. Это только компенсации

С одним моментом Джим Рэтклифф нам серьезно соврал – «Манчестер Юнайтед» по-прежнему очень богатый клуб, не нуждающийся в лишней экономии. Вы же не будете с этим спорить?

С момента ухода Алекса Фергюсона с тренерскоого поста «МЮ» потратил на одни лишь компенсации по увольнениям больше £100 млн. За 13 лет.

– Дэвид Мойес (£4.9 млн);

– Луи ван Гал (£8.4 млн);

– Жозе Моуринью (£19.6 млн);

– Оле-Гуннар Сульшер (£10 млн);

– Ральф Рангник (£14.7 млн);

– Эрик тен Хаг (£10.4 млн);

– Дэн Эшуорт (£4.1 млн);

– Рубен Аморим (£10 млн).

Будущее нового тренера очевидно, так что просто попробуйте угадать, сколько нужно будет ему выплатить.