🗑️💰 «МЮ» выбросил на тренеров больше £100 млн после Фергюсона. Это только компенсации
С одним моментом Джим Рэтклифф нам серьезно соврал – «Манчестер Юнайтед» по-прежнему очень богатый клуб, не нуждающийся в лишней экономии. Вы же не будете с этим спорить?
С момента ухода Алекса Фергюсона с тренерскоого поста «МЮ» потратил на одни лишь компенсации по увольнениям больше £100 млн. За 13 лет.
– Дэвид Мойес (£4.9 млн);
– Луи ван Гал (£8.4 млн);
– Жозе Моуринью (£19.6 млн);
– Оле-Гуннар Сульшер (£10 млн);
– Ральф Рангник (£14.7 млн);
– Эрик тен Хаг (£10.4 млн);
– Дэн Эшуорт (£4.1 млн);
– Рубен Аморим (£10 млн).
Будущее нового тренера очевидно, так что просто попробуйте угадать, сколько нужно будет ему выплатить.