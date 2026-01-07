Серия А – самая скучная из топ-5 лиг. АПЛ – вторая 🥱
Самая популярная спортивная лига – АПЛ. Но это же не значит, что там самый зрелищный футбол? Во всяком случае, не всегда.
По итогам первой половины сезона в топ-чемпионатах больше всего нулевых ничьих было в Серии А – 18. А вот АПЛ уверенно держит вторую строчку – 13. В Ла Лиге и Лиге 1 по восемь таких матчей, в Бундеслиге – семь.
Для сравнения: в прошлом сезоне чемпионата Англии было 16 безголевых матчей. Из 380 игр. Самой «сухой командой» был «Эвертон» – пять нулевых ничьих.
АПЛ стала скучнее?
