Егор Титов: «Спартак» силен тем, что есть команда – ни Барко, ни Маркиньос, ни Жедсон не дадут результат в одиночку. Забраться в тройку – почему нет?»

Титов о «Спартаке»: почему бы не забраться в тройку.

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов не исключает, что красно-белые войдут в топ-3 Мир РПЛ по итогам сезона.

– На ваш взгляд, «Спартаку» надо продлить контракт с Барко? Он системообразующий игрок, или от него ждали большего?

– Этот трансфер однозначно сыграл. Мы видим, что с Барко это одна команда, без него совсем другая. Здесь можно отметить и Маркиньоса , и Жедсона . Без них уже сложно воспринимать «Спартак». Это как тройка Голдобин – Морозов – Порядин в прошлом сезоне в хоккейном «Спартаке».

За что мы любим «Спартак»? За то, что это народная команда, как в футболе, так и в хоккее. Не люди, а команда. Вот поэтому я могу сказать, что ни Барко, ни Маркиньос, ни Жедсон в одиночку не смогут принести результат. Есть команда. Вот мне хотелось бы, чтобы в этом году, в оставшихся матчах была именно команда. А я уверен, что «Спартак» тем и силен, что есть команда.

Надо отметить поступательные действия руководителей «Спартака»: подписали главного тренера, переподписали Денисова, Зобнина. Сейчас, как я знаю, ведутся переговоры по новому контракту с Барко. Видно, что есть позитивные новости для нас, болельщиков, поэтому я смотрю оптимизмом во вторую часть сезона. Осталось 12 туров, Кубок, поэтому чем черт не шутит. Да, признаем, что отставание есть от первого места, но забраться в тройку – почему бы и нет? – сказал Титов.