Слот о том, что футбол «Ливерпуля» называют скучным: «Мне тяжело это слышать, но это не значит, что я в корне не согласен. Не только у нас есть трудности при создании моментов»

Слот о том, что игру «Ливерпуля» называют скучной: трудности не только у нас.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот не согласился с мнением, что мерсисайдцы играют в скучный футбол.

«Мне действительно тяжело это слышать, но это не значит, что я в корне не согласен с этим. Я бы использовал другие выражения и учел некоторые моменты.

Я хочу выиграть как можно больше трофеев, но, думаю, я также известен тем, что мои команды всегда стараются играть в атакующий футбол. Могу лишь сказать, что мы по-прежнему пытаемся это делать, но нам с трудом удается создавать много моментов.

Но мы не единственная команда, которая испытывает трудности. Не думаю, что количество создаваемых нами моментов сильно отличается от некоторых других команд, у которых дела идут хорошо. Мне хочется, чтобы мы побеждали как можно чаще и играли в привлекательный футбол», – сказал Слот.