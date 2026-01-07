«Барса» сыграет с «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» – с «Альбасете», «Атлетико» – с «Депортиво»
Определились пары 1/8 финала Кубка Испании.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
По ее результатам сформировались следующие пары:
«Культураль Леонеса» – «Атлетик»
«Альбасете» – «Реал»
«Бургос» – «Валенсия»
«Бетис – «Эльче»
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»
«Алавес» – «Райо Вальекано»
Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 13 по 15 января. Начиная с этой стадии на турнире будет применяться система ВАР.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
