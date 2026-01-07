«Барса» сыграет с «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» – с «Альбасете», «Атлетико» – с «Депортиво»

Определились пары 1/8 финала Кубка Испании.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По ее результатам сформировались следующие пары:

«Депортиво » – «Атлетико »

«Расинг » – «Барселона »

«Культураль Леонеса» – «Атлетик»

«Альбасете » – «Реал»

«Бургос» – «Валенсия»

«Бетис – «Эльче»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»

«Алавес» – «Райо Вальекано»

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 13 по 15 января. Начиная с этой стадии на турнире будет применяться система ВАР.