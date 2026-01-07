«Мечты сбываются🙏🏼🙌🏽🖤». Неймар сфотографировался с Бэтмобилем за 1,5 млн долларов, самолетом и вертолетом
Неймар сфотографировался с Бэтмобилем.
Неймар опубликовал фото своего Бэтмобиля.
В июле 2025 года форвард «Сантоса» приобрел реплику Бэтмобиля из фильма «Бэтмен: Начало» (2005) режиссера Кристофера Нолана примерно за 8,3 миллиона реалов (около 1,5 млн долларов). Машина оснащена двигателем, но не имеет разрешения на передвижение по дорогам общего пользования.
Бразилец выложил в соцсетях фотографии и видео с Бэтмобилем, самолетом и вертолетом.
«Мечты сбываются🙏🏼🙌🏽🖤», – написал Неймар.
Фото: инстаграм Неймара
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Неймара
