В перерыве между травмами и праздниками родных Неймар продолжает показывать футбольную магию, за которую бразильца полюбили во всем мире.

Перед тренировкой «Сантоса» Ней удивил одноклубников: забил прямым ударом с углового – только бразилец бил с соседнего поля, стоя за воротами. На рикошет от газона закроем глаза, в любом случае красиво вышло.

Неймар не получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи, Карло Анчелотти свое решение объяснил так: «Это техническое решение, не связанное с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах».

Поднять настроение после пропуска матчей национальной команды Неймару помог бразильский бизнесмен. Сообщается , что мужчина в завещании переписал свое огромное состояние на футболиста.