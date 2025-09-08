🎥 Магия Неймара – забил ударом с углового. Но стоял за воротами на соседнем поле
В перерыве между травмами и праздниками родных Неймар продолжает показывать футбольную магию, за которую бразильца полюбили во всем мире.
Перед тренировкой «Сантоса» Ней удивил одноклубников: забил прямым ударом с углового – только бразилец бил с соседнего поля, стоя за воротами. На рикошет от газона закроем глаза, в любом случае красиво вышло.
Неймар не получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи, Карло Анчелотти свое решение объяснил так: «Это техническое решение, не связанное с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах».
Поднять настроение после пропуска матчей национальной команды Неймару помог бразильский бизнесмен. Сообщается, что мужчина в завещании переписал свое огромное состояние на футболиста.