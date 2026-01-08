Матч окончен
«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – 2:1. У Вальверде гол со штрафного и ассист Родриго
«Атлетико» уступил «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании.
«Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.
Игра проходила в Джидде.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 2-й минуте Федерико Вальверде забил со штрафного. Родриго забил на 55-й с паса Вальверде. Александр Серлот отыграл один мяч на 58-й.
