724

«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – 2:1. У Вальверде гол со штрафного и ассист Родриго

«Атлетико» уступил «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

Игра проходила в Джидде.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте Федерико Вальверде забил со штрафного. Родриго забил на 55-й с паса Вальверде. Александр Серлот отыграл один мяч на 58-й.

Суперкубок. Полуфинал
8 января 19:00, King Abdullah Sports City
Атлетико
Завершен
1 - 2
Реал Мадрид
Матч окончен
87’
Камавинга   Себальос
87’
Родриго   Мастантуоно
81’
Винисиус Жуниор
Симеоне
81’
81’
Винисиус Жуниор   Гюлер
Руджери   Молина
80’
Серлот   Альмада
74’
69’
Рюдигер   Фран Гарсия
69’
Асенсио   Менди
Коке   Кардозо
60’
Алекс Баэна   Гризманн
60’
  Серлот
58’
55’
  Родриго
Галлахер   Ле Норман
46’
2тайм
Перерыв
2’
  Вальверде
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Кардозо, Сейду, Гризманн, Ле Норман, Монсеррате, Julio Díaz del Romo, Альмада, Распадори, Муссо, Хименес, Молина
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Гонсало Гарсия
Запасные: Питарч, Карвахаль, Давид Хименес, Себальос, Фран Гарсия, Лунин, Алаба, Хейсен, Мастантуоно, Менди, Гюлер
Подробнее
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
