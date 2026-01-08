«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – 2:1. У Вальверде гол со штрафного и ассист Родриго

«Атлетико» уступил «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Реал » обыграл «Атлетико» (2:1) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

Игра проходила в Джидде.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте Федерико Вальверде забил со штрафного. Родриго забил на 55-й с паса Вальверде. Александр Серлот отыграл один мяч на 58-й.