Флик о том, посмотрит ли матч «Реала» и «Атлетико»: «Не могу это подтвердить»

Ханси Флик не ответил, будет ли смотреть матч «Реала».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал говорить о том, будет ли смотреть матч «Реала » в полуфинале Суперкубка Испании.

Каталонская команда в своем матче 1/2 финала обыграла Атлетик со счетом 5:0.

8 января «Реал» сыграет против «Атлетико ».

– Вы всегда говорите, что не смотрите матчи «Реала» по телевизору, если они идут поздно, потому что вы спите. Матч начнется в 22:00. Можете подтвердить, что будете смотреть?

– Я не могу это подтвердить, – смеясь ответил Ханси Флик .

