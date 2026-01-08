Флик о том, посмотрит ли матч «Реала» и «Атлетико»: «Не могу это подтвердить»
Ханси Флик не ответил, будет ли смотреть матч «Реала».
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал говорить о том, будет ли смотреть матч «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.
Каталонская команда в своем матче 1/2 финала обыграла Атлетик со счетом 5:0.
8 января «Реал» сыграет против «Атлетико».
– Вы всегда говорите, что не смотрите матчи «Реала» по телевизору, если они идут поздно, потому что вы спите. Матч начнется в 22:00. Можете подтвердить, что будете смотреть?
– Я не могу это подтвердить, – смеясь ответил Ханси Флик.
«Барса» без Ямаля раздавила «Атлетик» – и вышла в финал. Воткнула 4 за 16 минут
