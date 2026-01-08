915-й гол Овечкина, феерия «Барселоны», осечки «Сити», «МЮ» и «Челси», болельщикам запретили демонстрировать флаг РФ во время ОИ-2026 и другие новости

1. В 21-м туре АПЛ «Челси», играя в меньшинстве с 22-й минуты, уступил в дерби «Фулхэму» (1:2), «Манчестер Сити» дома поделил очки с «Брайтоном» (1:1), «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли» (2:2) в первом матче после увольнения Рубена Аморима.

2. «Вашингтон» уступил «Далласу» (1:4) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 915-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь .

3. В 1/2 финала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в среду «Барселона» деклассировала «Атлетик» (5:0), забив 4 гола уже в первом тайме. Рафинья, Фермин и Бардагжи набрали по три очка.

4. В FONBET КХЛ СКА одержал победу над «Ладой» (5:4 ОТ), «Динамо» Москва в гостях обыграло «Сочи» (3:0), «Шанхай» был сильнее «Амура» (2:0).

5. «Бруклин» проиграл «Орландо» (103:104 ОТ) в овертайме в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 18 очков при 5 передачах и 5 подборах. Результаты игрового дня – здесь .

6. В 19-м туре Серии А «Наполи» дома ушел со счета 0:2 в игре с «Вероной» (2:2), «Интер» на выезде справился с «Пармой» (2:0) и сохранил лидерство в таблице.

7. Трансферы. «Крузейро» предложил «Зениту» 25+2 млн евро за Жерсона , но петербуржцам этого мало – хотят 30 млн за полузащитника. Сперва написали, что Баринов может перейти в АЕК за 1,5 млн евро – Николич хочет видеть капитана «Локо» в команде, потом стало известно, что хавбек все же окажется в ЦСКА . ЦСКА расторгнет контракт с Гайчем, выплатив форварду 15 млн рублей.

8. Анисимова, Мирра Андреева, Самсонова вышли в 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Калинская выбыла. На турнире ITF в Найроби египтянка выиграла всего три очка за матч , она не понимала, как подавать и где принимать.

У мужчин на ATP 250 в Брисбене Медведев вышел в 1/4 финала, Опелка, Тьен выбыли, Лехечка снялся. Рублев обыграл Ибина У на ATP 250 в Гонконге, Музетти вышел в 1/4 финала, Диалло, Чилич выбыли.

9. Болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг во время соревнований Олимпиады-2026 в Италии.

10. Заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни . Под его руководством мужская сборная СССР выигрывала чемпионат мира в 1982-м, а также две Олимпиады – Монреаль-1976 и Сеул-1988.

11. «Локомотив-Кубань», сменивший главного тренера, разобрался с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ , «Енисей» взял верх над «Самарой».

12. Экс-чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов встретился с телеведущим Иваном Ургантом. Без селфи не обошлось.

Цитаты дня:

Алексей Гасилин: «Алкоголь – это наркотик номер один . Попробуйте 3-4 месяца жить без него, и вы поймете, как классно без этой отравы. Бросив, я стал намного продуктивнее и работоспособнее»

Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам , у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»

Лабанк о жизни в России: «Нужно установить карты, сервисы «Яндекса», хорошо настроить все на телефоне. Как только все освоишь, становится легко »

Дэвид Култхард о сравнении Ферстаппена и Хэмилтона: «Выберу Макса . Льюис не смог обыграть Расселла и Леклера – у него уже нет той скорости»

Месси о будущем: «Не представляю себя тренером , честно говоря. Предпочел бы роль владельца – мне нравится идея развивать собственный клуб»

Егор Сорин: «Не ставим перед Коростелевым и Непряевой задачу взять медаль на Олимпиаде . Хорошим результатом будет попадание в топ-6»

Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов . Этот вопрос нужно задать девочке, возглавляющей МОК»

ISU: «Мы осведомлены о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в правилах или рекомендациях нет»