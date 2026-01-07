Когда дело доходит до клубных привязанностей, с болельщиками «Баварии» лучше не шутить. 17-летний Леннарт Карл на встрече с фан-клубом мюнхенцев бросил неаккуратную фразу про то, что мечтает однажды присоединиться к «Мадриду» – поклонников Рекордмайстера такие слова, конечно, разозлили.

Комментарии в соцсетях молодого игрока завалены критикой, в интернете уже делают такие картинки: «Кто был большим предателем – Леннарт Карл или Брут?»

Сам Леннарт ситуацию вообще не делает лучше: в товарняке с «Зальцбургом» оформил 2+1, а один из голов отметил культовым празднованием Calma – так Криштиану Роналду в свое время успокаивал фанатов «Барсы» на «Камп Ноу».

Подражание Леннарта португальцу разлетелось по крупным футбольным пабликам: юный немец такие посты лайкает и репостит на свою страничку.

Да и сам для публикации о матче выбрал фото своего празднования в стиле Криро.

Про публикации в интернете на днях высказался Лео Месси, аргентинец считает, что в наши дни действиям в соцсетях придается слишком большая значимость. Поспорим с легендой: для современной молодежи виртуальный мир почти равен реальному.

Карл совсем недавно в личных переписках с фанатами просил скинуть свои же фотографии, сделанные болельщиками с трибун. Наконец оказавшись в объективе камер больших медиа, парень с давлением не справился.

Выслать из Ванкувера Мюллера для воспитательной беседы.