Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» прошел «Атлетико»

В Суперкубке Испании прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в среду «Барселона» уверенно разобралась с «Атлетиком» (5:0).

В четверг «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

Суперкубок Испании

1/2 финала

Суперкубок. Полуфинал
7 января 19:00, King Abdullah Sports City
Барселона
Завершен
5 - 0
Атлетик
Матч окончен
Педри   Ольмо
72’
Бардагжи   Ямаль
72’
Рафинья   Рэшфорд
65’
де Йонг   Берналь
64’
Бальде   Мартин
64’
61’
Рего Мора   Санчес
57’
Бойро   Лекуэ
54’
Наварро   Унаи Гомес
54’
Сансет   Руис де Галаррета
54’
И. Уильямс   Гурусета
  Рафинья
52’
2тайм
Перерыв
  Рафинья
38’
  Бардагжи
34’
  Фермин Лопес
30’
  Ферран Торрес
22’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Мартин, Дро Фернандес, Касадо, Левандовски, Рэшфорд, Кочен, Ольмо, Маркес, Ямаль, Берналь, Шченсны
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Сансет, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Унаи Гомес, Падилья, Руис де Галаррета, Гурусета, Серрано, Лекуэ, Монреаль, Исета, Горосабель, Санчес, Н. Уильямс
Подробнее
Суперкубок. Полуфинал
8 января 19:00, King Abdullah Sports City
Атлетико
Завершен
1 - 2
Реал Мадрид
Матч окончен
87’
Камавинга   Себальос
87’
Родриго   Мастантуоно
81’
Винисиус Жуниор
Симеоне
81’
81’
Винисиус Жуниор   Гюлер
Руджери   Молина
80’
Серлот   Альмада
74’
69’
Рюдигер   Фран Гарсия
69’
Асенсио   Менди
Коке   Кардозо
60’
Алекс Баэна   Гризманн
60’
  Серлот
58’
55’
  Родриго
Галлахер   Ле Норман
46’
2тайм
Перерыв
2’
  Вальверде
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Ле Норман, Julio Díaz del Romo, Альмада, Хименес, Молина, Кардозо, Монсеррате, Муссо, Сейду, Гризманн, Распадори
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Менди, Себальос, Питарч, Фран Гарсия, Хейсен, Мастантуоно, Алаба, Давид Хименес, Гюлер, Карвахаль
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

