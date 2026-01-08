Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» прошел «Атлетико»

В Суперкубке Испании прошли матчи 1/2 финала.
В 1/2 финала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в среду «Барселона» уверенно разобралась с «Атлетиком» (5:0).
В четверг «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).
Суперкубок Испании
1/2 финала
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Мартин, Дро Фернандес, Касадо, Левандовски, Рэшфорд, Кочен, Ольмо, Маркес, Ямаль, Берналь, Шченсны
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Сансет, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Унаи Гомес, Падилья, Руис де Галаррета, Гурусета, Серрано, Лекуэ, Монреаль, Исета, Горосабель, Санчес, Н. Уильямс
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Ле Норман, Julio Díaz del Romo, Альмада, Хименес, Молина, Кардозо, Монсеррате, Муссо, Сейду, Гризманн, Распадори
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Менди, Себальос, Питарч, Фран Гарсия, Хейсен, Мастантуоно, Алаба, Давид Хименес, Гюлер, Карвахаль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.