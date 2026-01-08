Невилл про «Ман Сити» в чемпионской гонке АПЛ: «Ничья против «Брайтона» – это еще один удар по ребрам»

Гари Невилл: ничья против «Брайтона» – удар по ребрам «Манчестер Сити».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу участия «Манчестер Сити » в чемпионской гонке АПЛ после того, как команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью 1:1 против «Брайтона ».

В активе «горожан» 43 балла в 21 игре – они идут вторыми в таблице. Лидирует «Арсенал» (48 очков, 20 матчей), который 8 января проведет матч с «Ливерпулем ».

«Ситуация выглядит так, что это очень важная неделя. «Манчестер Сити» сыграл дома вничью с «Брайтоном». И будто бы это еще один удар по ребрам [в чемпионской гонке]. «Арсенал » в преддверии матча против «Ливерпуля» очень уверен в том, где находится прямо сейчас», – сказал Гари Невилл .

«МЮ» без Аморима не выиграл у 19-го места, «Челси» продул, «Сити» тоже споткнулся. Любимая АПЛ!