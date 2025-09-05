🚨 Магуайр и Каземиро могут покинуть «Юнайтед» в конце сезона

M irror Football сообщает, что Харри Магуайр и Каземиро, скорее всего, покинут «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

Магуайр интересен двум саудовским клубам. Харри готов переехать на Ближний Восток, но рассмотрит этот вариант только после окончания сезона. Летом он имел несколько предложений, но отказался сменить клуб. Магуайр не исключает, что продолжит карьеру в «МЮ».

Будущее Каземиро также решится в конце сезона, но, вероятно, бразилец покинет клуб. Хавбек может вернуться на родину, поскольку к нему нет реального интереса со стороны европейских команд.