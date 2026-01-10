«Ман Сити» разгромил «Эксетер» – 10:1. У Семеньо гол и ассист в дебютной игре, у гостей два автогола

«Манчестер Сити» разгромил «Эксетер».

«Манчестер Сити » дома победил «Эксетер » (10:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч проходит на стадионе «Этихад».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 12-й минуте счет открыл защитник хозяев Макс Аллейн . Родри отличился на 24-й. В конце тайма гости дважды забили в свои ворота.

В начале второго тайма «горожане» продолжили забивать: дебютант команды Антуан Семеньо сперва ассистировал Рико Льюису, а затем забил сам.

До конца игры в составе хозяев также отличились Тиджани Рейндерс, Нико О’Райли и Райан Макайду, а Льюис забил свой второй гол. У гостей на 90-й минуте результативным ударом отметился Джордж Берч.

Кубок Англии. 3-й раунд 10 января 15:00, Этихад Манчестер Сити Завершен 10 - 1 Эксетер Матч окончен Льюис

90’ +1’ 90’ George Edward Birch

Макайду

86’ 82’ Liam Andrew Oakes George Edward Birch 82’ Брирли Фрэнсис 81’ Woodhouse О`Райли

79’ Рейндерс

71’ Семеньо Доку 64’ Аллейн Бернарду Силва 64’ 59’ Коул Хиггинс 59’ Эйтчисон Мендеш Семеньо

54’ Льюис

49’ Родри Эрнандес О`Райли 46’ Холанд Мукаса 46’ 46’ Уэрем Мадженнис Аке Мфуни 46’ 2 тайм Перерыв Фитцуотер

45’ +2’ Дойл-Хэйс

42’ Родри Эрнандес

24’ Аллейн

12’ Манчестер Сити Траффорд, Аке, Аллейн, Хусанов, Льюис, Родри Эрнандес, Семеньо, Рейндерс, Шерки, Макайду, Холанд Запасные: Бернарду Силва, Фоден, Мукаса, Доннарумма, Нико Гонсалес, О`Райли, Мфуни, Матеуш Нунеш, Доку 1 тайм Эксетер: Уитуорт, Фитцуотер, Тернс, Woodhouse, Эйтчисон, Коул, Liam Andrew Oakes, Брирли, Дойл-Хэйс, Нисканен, Уэрем Запасные: Tom Dean, George Edward Birch, Макмиллан, Cox, Bycroft, Фрэнсис, Мадженнис, Мендеш, Хиггинс

