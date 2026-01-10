Матч окончен
«Ман Сити» разгромил «Эксетер» – 10:1. У Семеньо гол и ассист в дебютной игре, у гостей два автогола
«Манчестер Сити» разгромил «Эксетер».
«Манчестер Сити» дома победил «Эксетер» (10:1) в 3-м раунде Кубка Англии.
Уже на 12-й минуте счет открыл защитник хозяев Макс Аллейн. Родри отличился на 24-й. В конце тайма гости дважды забили в свои ворота.
В начале второго тайма «горожане» продолжили забивать: дебютант команды Антуан Семеньо сперва ассистировал Рико Льюису, а затем забил сам.
До конца игры в составе хозяев также отличились Тиджани Рейндерс, Нико О’Райли и Райан Макайду, а Льюис забил свой второй гол. У гостей на 90-й минуте результативным ударом отметился Джордж Берч.
