ТВ «Реала» о Мунуэре Монтеро, назначенном на игру с «Барсой» в Суперкубке: «Он пошел по стопам многих других судей, причинявших нам вред в важных матчах»
На ТВ «Реала» недовольны выбором судьи для финала Суперкубка Испании.
На клубном телевидении «Реала» прокомментировали назначение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро на матч против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
«Он судья, который пошел по стопам многих других, кто причинял вред «Реалу» в важных матчах. И поэтому очень жаль, что нашей команде приходится подходить к столь важным матчам в таких условиях», – сказал ведущий клубного канала мадридцев.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
