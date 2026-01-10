ТВ «Реала» о Мунуэре Монтеро, назначенном на игру с «Барсой» в Суперкубке: «Он пошел по стопам многих других судей, причинявших нам вред в важных матчах»

На ТВ «Реала» недовольны выбором судьи для финала Суперкубка Испании.

На клубном телевидении «Реала » прокомментировали назначение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро на матч против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

«Он судья, который пошел по стопам многих других, кто причинял вред «Реалу» в важных матчах. И поэтому очень жаль, что нашей команде приходится подходить к столь важным матчам в таких условиях», – сказал ведущий клубного канала мадридцев.

Матч «Барселона » – «Реал» состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you