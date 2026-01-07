📸 Бруну встретился с помощником Аморима после увольнения тренера. Увиделись в кофейне

Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в эпоху Рубена Аморима . Журналист Сэмюэль Лакхерст сообщал, что именно португальский тренер летом убедил капитана остаться на «Олд Траффорде».

После увольнения Аморима Бруну встретился с помощником Рубена – Карлушем Фернандешем. Издание The Mirror запечатлело португальцев, покидающих кофейню в Чешире.

Подробности встречи пресса не сообщает, известно, что кафе португальцы покинули в шесть часов вечера вторника 6 января.

Карлуш в соцсетях красиво попрощался с «дьяволами»:

«Спасибо, «Манчестер Юнайтед». Спасибо игрокам мирового класса, было привилегией тренировать и учиться у них. Спасибо сотрудникам клуба, которые оказали нам настоящую поддержку. Спасибо фанатам, который были с нами.

В конечном итоге, работа в клубе такого масштаба не просто проверяет знания, но и раскрывает характер. Это был особенный период в моей жизни. Горд тем, что был помощником главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Что обсуждали португальцы, как думаете?