«Кристал Пэлас» выбил родной брат Уэйна Руни! Он стал тренером всего полгода назад 😲
«Кристал Пэлас» сенсационно вылетел из Кубка Англии, проиграв в третьем туре «Мэкклсфилду» из шестого дивизиона. Но не стоит так уж пренебрегать этим фактом – «Мэкклсфилд» тренирует младший брат Уэйна Руни!
35-летний Джон Руни не стал звездой футбола в отличии от старшего брата, но карьеру провел достойную – больше 300 матчей на профессиональном уровне.
1 июля Джон закончил играть и взялся за тренерскую работу. И пусть «Мэкклсфилду» не светит повышение в этом сезоне, но на всю страну они уже погремели, выбив действующего обладателя трофея.
«Невероятно видеть, как мой младший брат добивается такого успеха, ведь он не так давно стал тренером. Я так горжусь им», – отреагировал Руни.
