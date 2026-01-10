«Кристал Пэлас» выбил родной брат Уэйна Руни! Он стал тренером всего полгода назад 😲

«Кристал Пэлас» сенсационно вылетел из Кубка Англии, проиграв в третьем туре «Мэкклсфилду» из шестого дивизиона. Но не стоит так уж пренебрегать этим фактом – «Мэкклсфилд» тренирует младший брат Уэйна Руни!

35-летний Джон Руни не стал звездой футбола в отличии от старшего брата, но карьеру провел достойную – больше 300 матчей на профессиональном уровне.

1 июля Джон закончил играть и взялся за тренерскую работу. И пусть «Мэкклсфилду» не светит повышение в этом сезоне, но на всю страну они уже погремели, выбив действующего обладателя трофея.

«Невероятно видеть, как мой младший брат добивается такого успеха, ведь он не так давно стал тренером. Я так горжусь им», – отреагировал Руни.