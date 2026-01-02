«Айнтрахт» арендует Калимуэндо – у него 0 голов в 8 матчах сезона АПЛ. «Ноттингем» заплатил 31,5 млн евро за форварда
Арно Калимуэндо переходит в «Айнтрахт» из «Ноттингема».
23-летний нападающий «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо перейдет в «Айнтрахт».
Немецкий клуб возьмет форварда в аренду с правом выкупа. Медицинское обследование состоится на этой неделе.
В этом сезоне француз провел 8 матчей в АПЛ и не сделал ни одного результативного действия. В среднем он проводил на поле 10 минут.
В августе 2025 года Ноттингем за 31,5 миллиона евро приобрел Калимуэндо у «Ренна» после того, как он забил 17 голов в прошлом сезоне Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке.
