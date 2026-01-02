Пеп об увольнении Марески: «Челси» потерял потрясающего тренера и человека. Как же мне повезло быть в «Сити», мой клуб – невероятный, руководство меня уважает»

Пеп об увольнении Марески: «Челси» потерял невероятного тренера.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола отреагировал на увольнение Энцо Марески из «Челси ».

«Все, что я могу сказать по этому поводу, – это то, что «Челси» потерял невероятного тренера и невероятного человека. Это решение руководства «Челси», поэтому мне больше нечего добавить.

Как же мне повезло быть в клубе, в котором я сейчас. Мой клуб – невероятный. У меня есть контракт. Я говорю это миллиард раз – я знаю, вы уже устали от меня, я здесь уже десять лет и обещаю вам, что однажды уйду, но у меня есть контракт, я счастлив, я хочу бороться вместе со своей командой, руководство меня уважает – они доказали это в прошлом сезоне, когда мы не выигрывали ни одного матча в течение трех месяцев, и они меня поддерживали», – сказал Гвардиола.