Агент Батракова: «Надеюсь, что Алексей однажды окажется под руководством Гвардиолы. У него тип игры, который идеально ложится в схему «Ман Сити»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, выразил надежду, что хавбек однажды сыграет под руководством тренера Пепа Гвардиолы.
– Какой европейский клуб вы поддерживаете?
– Сейчас это «Манчестер Сити». Опять же – все из-за Гвардиолы (улыбается).
Когда он построил ту «Барселону», а потом продолжил развивать свой футбол в «Баварии» и особенно в Манчестере – стало понятно: это не просто тренер, это архитектор современного футбола. И следить за его командой – одно удовольствие.
– Думаете, Батраков когда-нибудь сыграет за «горожан»?
– Очень надеюсь, что Алексей Батраков однажды окажется под руководством Гвардиолы. У него тот тип игры – умный, спокойный, с отличным чтением момента – который идеально ложится в схему «Сити».
Пока это, может, и звучит как мечта. Но футбол – он именно для таких моментов. А талант у Батракова – настоящий, – сказал Владимир Кузьмичев.