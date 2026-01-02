Агент Батракова: «Надеюсь, что Алексей однажды окажется под руководством Гвардиолы. У него тип игры, который идеально ложится в схему «Ман Сити»

Агент Батракова: у Алексея тип игры, который ложится в схему «Манчестер Сити».

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , выразил надежду, что хавбек однажды сыграет под руководством тренера Пепа Гвардиолы .

– Какой европейский клуб вы поддерживаете?

– Сейчас это «Манчестер Сити ». Опять же – все из-за Гвардиолы (улыбается).

Когда он построил ту «Барселону», а потом продолжил развивать свой футбол в «Баварии» и особенно в Манчестере – стало понятно: это не просто тренер, это архитектор современного футбола. И следить за его командой – одно удовольствие.

– Думаете, Батраков когда-нибудь сыграет за «горожан»?

– Очень надеюсь, что Алексей Батраков однажды окажется под руководством Гвардиолы. У него тот тип игры – умный, спокойный, с отличным чтением момента – который идеально ложится в схему «Сити».

Пока это, может, и звучит как мечта. Но футбол – он именно для таких моментов. А талант у Батракова – настоящий, – сказал Владимир Кузьмичев .