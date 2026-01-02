  • Спортс
  Кирилл Комбаров про подарки детям: «Год назад подарили бутсы, мячи, ворота. На день рождения – электросамокаты, электровелосипеды. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со сверстниками»
Кирилл Комбаров про подарки детям: «Год назад подарили бутсы, мячи, ворота. На день рождения – электросамокаты, электровелосипеды. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со сверстниками»

Кирилл Комбаров рассказал про подарки своим детям.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что дарит своим детям на праздники. 

Перед Новым годом голова часто бывает забита, что подарить детям?

– Таких проблем у меня нет. Во-первых, они пишут письма Деду Морозу. Во-вторых, больше жена занимается организацией праздничных мероприятий, подарками. А мое дело просто провести карточкой по терминалу (смеется).

Чего хотят от Деда Мороза современные дети?

– Запросы от моего детства особо не отличаются. В прошлом году подарили бутсы, мячи, футбольные ворота и так далее. На день рождения – современные технологии: электросамокаты, электровелосипеды и прочее. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со своими сверстниками, ездить на спортивные площадки, благо их здесь очень много.

Почему не обычные самокаты и велосипеды?

– А они уже есть.

А новые айфоны?

– Даже у меня 17-го нет, хожу с 15-м. Я на эту тему не парюсь: телефон работает, батарейка нормальная, не бегу за современными технологиями. Чем 17-й айфон отличается от 15-го? Камера, процессор и внешний вид. Для меня это непринципиально.

А дети просят «яблочные» новинки?

– Нет, у них есть свои телефоны, с которыми они ходят. Если начинают поднимать тему «хочу новый телефон», она быстро закрывается. Говорю: «Хочешь? Иди, зарабатывай деньги, покупай себе новый телефон», – сказал Комбаров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
