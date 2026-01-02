Кирилл Комбаров про подарки детям: «Год назад подарили бутсы, мячи, ворота. На день рождения – электросамокаты, электровелосипеды. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со сверстниками»
Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что дарит своим детям на праздники.
– Перед Новым годом голова часто бывает забита, что подарить детям?
– Таких проблем у меня нет. Во-первых, они пишут письма Деду Морозу. Во-вторых, больше жена занимается организацией праздничных мероприятий, подарками. А мое дело просто провести карточкой по терминалу (смеется).
– Чего хотят от Деда Мороза современные дети?
– Запросы от моего детства особо не отличаются. В прошлом году подарили бутсы, мячи, футбольные ворота и так далее. На день рождения – современные технологии: электросамокаты, электровелосипеды и прочее. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со своими сверстниками, ездить на спортивные площадки, благо их здесь очень много.
– Почему не обычные самокаты и велосипеды?
– А они уже есть.
– А новые айфоны?
– Даже у меня 17-го нет, хожу с 15-м. Я на эту тему не парюсь: телефон работает, батарейка нормальная, не бегу за современными технологиями. Чем 17-й айфон отличается от 15-го? Камера, процессор и внешний вид. Для меня это непринципиально.
– А дети просят «яблочные» новинки?
– Нет, у них есть свои телефоны, с которыми они ходят. Если начинают поднимать тему «хочу новый телефон», она быстро закрывается. Говорю: «Хочешь? Иди, зарабатывай деньги, покупай себе новый телефон», – сказал Комбаров.