Глушаков о новом тренере для «Спартака»: «Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. Иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Назначаются непонятные спортивные директора»

Денис Глушаков: сделал бы тренером «Спартака» Аленичева, Тихонова или Титова.

Денис Глушаков высказался о том, кого видит в роли главного тренера «Спартака ».

– Нужен ли «Спартаку» российский тренер?

– Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова . В клуб назначаются непонятные спортивные директора – чем они лучше любого русского футболиста?

В «Спартаке» футболисты меняются так же часто, как и спортдиректора. И что дальше? Клуб становится кормушкой для заработка денег?

– Но у Аленичева, Тихонова и Титова нет тренерских достижений.

– А иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Они просто приходят зарабатывать деньги и уходят, – сказал бывший игрок красно-белых.

С 29 очками в 18 играх московский клуб занимает текущее 6-е место в таблице Мир РПЛ . После отставки Деяна Станковича и.о. главного тренера был назначен Вадим Романов.