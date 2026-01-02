Глушаков об интересе «Лацио» в 2009-м: «Предложили за меня мало – 8-10 млн евро. Да и я чувствовал себя хорошо в России – зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый»

Глушаков об интересе «Лацио»: предложили маленькие деньги – 8-10 млн евро.

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака » Денис Глушаков рассказал предложении от «Лацио» в начале карьеры.

– Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?

– Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро – я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве » – 60 миллионов, чтобы «Зенит » меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.

– Были разговоры про «Лацио».

– Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги – около 8-10 миллионов евро. Продавать не захотели, и разговор был мимолетным. Да и в России я чувствовал себя хорошо – зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый.

Я не задумывался об уходе, это был мой второй сезон – 2009 год, – сказал Глушаков.

В 2009 году Глушаков выступал за «Локомотив».