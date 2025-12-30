📺 Ретро-тренировка «МЮ» с Бестом и Чарльтоном напрягла соцсети – все думают, что это ИИ. Но оказалось, что нет...

Бесценен каждый качественный ролик, который можно отнести к золотому фонду футбола. Но вчера в соцсетях завирусился уж слишком крутой отрывок тренировки «Манчестер Юнайтед» из 1968-го.

Здесь и Джордж Бест, и Бобби Чарльтон, так еще и цветное видео, явно не раз обработанное.

Можно подумать, что потрудился искусственный интеллект, но вряд ли вы найдете убедительные доказательства, посмотрев ролик несколько раз.

Первоисточник утверждает, что видео из документального фильма конца 60-х. И это правда – вот доказательство .