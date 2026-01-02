«Ман Сити» и «Борнмут» согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс)

Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити».

Переход Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» согласован, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Клубы находятся в процессе подготовки и оформления документов.

Ожидается, что ясность по дате перехода Семеньо появится в течение ближайших 24 часов.

25-летний вингер в текущем сезоне АПЛ забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 18 матчах. Его подробная статистика – здесь .