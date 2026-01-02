Гвардиола о 0:0 с «Сандерлендом»: «Сити» не реализовал моменты с линии вратарской, но в целом матч был хорошим. Игроки немного опустили головы, но нужно держать их высоко»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о ничьей с «Сандерлендом» (0:0).
«Очень сложное место для выезда. Мы не реализовали множество моментов буквально с линии вратарской – не самых трудных. В первом тайме мы не сделали того, о чем говорили, но в целом это был действительно хороший матч.
Нужно было вскрывать линии и действовать хладнокровно. Во втором тайме стало лучше, ребята сделали все. Сейчас они немного опустили головы, но нам нужно держать их высоко, потому что через три дня нас ждет сложная игра с «Челси».
Мы создали достаточно моментов и хорошо сыграли во втором тайме. Самоотдача и желание были на уровне, первый тайм был другим. Мы создали много шансов – два момента у Савиньо во втором тайме, у Жереми [Доку], Йошко [Гвардиола], Фила [Фодена] и Эрлинга [Холанда]. Моментов было много, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал Гвардиола.