Гвардиола о 0:0 с «Сандерлендом»: «Сити» не реализовал моменты с линии вратарской, но в целом матч был хорошим. Игроки немного опустили головы, но нужно держать их высоко»

Гвардиола о 0:0 с «Сандерлендом»: «Сити» не забивал буквально с линии вратарской.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о ничьей с «Сандерлендом » (0:0).

«Очень сложное место для выезда. Мы не реализовали множество моментов буквально с линии вратарской – не самых трудных. В первом тайме мы не сделали того, о чем говорили, но в целом это был действительно хороший матч.

Нужно было вскрывать линии и действовать хладнокровно. Во втором тайме стало лучше, ребята сделали все. Сейчас они немного опустили головы, но нам нужно держать их высоко, потому что через три дня нас ждет сложная игра с «Челси».

Мы создали достаточно моментов и хорошо сыграли во втором тайме. Самоотдача и желание были на уровне, первый тайм был другим. Мы создали много шансов – два момента у Савиньо во втором тайме, у Жереми [Доку ], Йошко [Гвардиола], Фила [Фодена] и Эрлинга [Холанда]. Моментов было много, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал Гвардиола.