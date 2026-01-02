Мареска ушел из «Челси», нули «Ливерпуля» и «Ман Сити», сборная Габона расформирована, оговорка Загитовой и другие новости

1. «Челси» объявил об уходе главного тренера Марески. У Энцо были разногласия с медицинским штабом клуба, также он контактировал с «Ман Сити». Основной кандидат на освободившийся пост – Росеньор из «Страсбура», также рассматривается Фарьоли из «Порту».

2. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» синхронно скатали нулевые ничьи: команда Пепа не забила «Сандерленду», Слота – «Лидсу» . Теперь «Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 4 очка. Все итоги дня – здесь .

3. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (3:4), Овечкин снова не забил . «Монреаль» обыграл «Каролину» (7:5), Демидов набрал 0+2 , Свечников – 1+2 (и стал 3-й звездой ), Никишин – 1+1 . «Тампа» справилась с «Лос-Анджелесом», Кучеров набрал 1+2 (5-й подряд матч с 2+ очками!), Кузьменко – 1+1 (у него 3+2 в последних 5 играх). Все результаты дня – здесь .

Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда.

4. НБА. 34+8+10 от Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Даллас», «Бруклин» без Демина был разгромлен «Хьюстоном» и другие результаты .

5. Правительство Габона исключило Обамеянга из сборной, распустило тренерский штаб и отстранило команду после вылета с Кубка Африки с 0 очков. Выступление назвали «позорным».

6. «Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 км классикой у мужчин, победил Клэбо. Непряева финишировала 16-й в преследовании у женщин, выиграла Диггинс, норвежка Шлинн снялась .

7. У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак . Он лечился китайской медициной, сейчас проходит химиотерапию. Состояние экс-игрока «Челси» и тренера клубов РПЛ «очень серьезное».

8. Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухамадиев умер на 60-м году жизни.

9. Алина Загитова ошиблась, говоря о подаренном ей мече: «Вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу». Позже олимпийская чемпионка попыталась объясниться: «Я оговорилась с просони . Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия».

10. «Манчестер Сити» и «Борнмут» согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы.

11. «Реал» возобновит переговоры с Винисиусом о продлении контракта. Вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает клуб.

12. Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Домен Превц победил , Херль – 2-й, Эмбахер – 3-й, Кобаяси – 5-й.

13. WADA планирует запретить использование гипоксических масок после смерти биатлониста Баккена.

14. FIS отказала российским сноубордистам Надыршиной, Паршиной, Ульяновой и Слуеву в выдаче нейтрального статуса.

Цитаты дня .

Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»

Глушаков о «Спартаке» сезона-2016/17: «Самый сильный со времен Романцева – сейчас бы всех в РПЛ разорвали . С тем составом пять чемпионств точно бы выиграли»

Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»

Менеджер Ферстаппена: «С таким болидом Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше»

Шнякин о реакции на свое поздравление на Спортсе’‘: «Комментов, где херососят меня и таких же ненужных комментаторов, больше, чем у Овечкина и Марески. Родненькие, продолжайте хейтить»

Кирилл Комбаров: «Я не готов покупать хлеб за 80 рублей . Это бомба замедленного действия для организма и здоровья. Лучше куплю за 200-400, но точно буду знать, что он натуральный»