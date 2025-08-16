🎥 У нас уже есть претендент на гол сезона в АПЛ! Ришарлисон повторил «ножницы» с ЧМ-2022
Ришарлисон очень хочет попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026, а ведь до мундиаля осталось меньше года.
В матче с «Бернли» в первом туре нового сезона АПЛ нападающий «Тоттенхэма» оформил дубль, второй мяч вышел фантастическим:
Болельщики, конечно, вспомнили «ножницы» бразильца с ЧМ в Катаре, тогда Ришарлисон поразил ворота Сербии на групповом этапе турнира.
Тот мяч бразильца был признан лучшим голом мундиаля.
Записываем в претенденты на гол сезона?