Мерсон о Сульшере и «МЮ»: «Делая одно и то же, вы получаете те же результаты. Игрокам нужна встряска, необходимы перемены – нужен кто-то вроде Тухеля, кто делает все по-своему»

Пол Мерсон: «МЮ» нужен кто-то вроде Тухеля.

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает Томаса Тухеля подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед ».

– Думаю, им необходимы перемены. Думаю, в начале следующего сезона им нужен кто-то вроде Томаса Тухеля. Нужен кто-то, кто сможет разжечь огонь. Он не боится расстраивать людей и делает все по-своему.

– Как это сработает, если сборная Англии выйдет в финал чемпионата мира и выиграет его? Сколько времени у него будет на подготовку к новому сезону в «Манчестер Юнайтед»?

– Если, как вы говорите, они выйдут в финал чемпионата мира, он состоится 16 июля или вроде того... Вы понимаете, о чем я? Он все еще сможет поговорить с людьми. Он все равно смог бы пойти и сказать: «Я хочу [подписать] одного, второго, третьего». По-моему, им нужен кто-то, кто не будет ходить вокруг да около. Понимаете, что я имею в виду? Им нужен кто-то, кто придет на помощь.

Думаю, игрокам нужна встряска. Думаю, им слишком комфортно для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Не хочу проявить неуважение к «Вулверхэмптону», но они сыграли с ними дома вничью, и это считается нормой. Это не «Манчестер Юнайтед». Нужны перемены.

Мне нравится Оле-Гуннар Сульшер . Он производит приятное впечатление. Его уже увольняли. Можно продолжать возвращаться к знакомому, но, делая одно и то же снова и снова, вы получаете те же результаты, это безумие, – сказал Мерсон.