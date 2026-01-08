  • Спортс
  Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Вообще не знаю, сколько она стоит, о продаже даже не задумываюсь. Я говорил, что оцениваю ее в шесть нулей? Да ладно? Просто потравил»
Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Вообще не знаю, сколько она стоит, о продаже даже не задумываюсь. Я говорил, что оцениваю ее в шесть нулей? Да ладно? Просто потравил»

Николай Писарев: не знаю, сколько стоит моя коллекция марок.

Тренер сборной России Николай Писарев в интервью Спортсу’’ заявил, что не знает стоимость своей коллекции марок.

«Я не хочу говорить об известности [марок]. С подделками никогда не сталкивался. А для чего их подделывать? Подделывать марки во времена, когда их покупал мой отец, было вообще бессмысленно. Сейчас, спустя 70 лет, когда они уже приобрели какую-то ценность – может быть.

Дело же не в количестве. Их может быть всего сто, но это будет абсолютный раритет. А может быть тысяча – и ни о чем. У меня есть, наверное, пятьсот.

В любом собирательстве есть своя тусовка. Раньше люди постоянно менялись. Я мог купить две одинаковые марки, чтобы потом одну разменять – например, космическую на футбольную. В каких-то сферах это жило до последнего: на Таганке прямо напротив Дома футбола собирались нумизматы. Они там стояли сутками, меняясь монетами. [Например,] любители животных собирались на «Птичьем рынке», недалеко от Пролетарки.

Я и цену-то своей коллекции, честно говоря, не знаю. Она ценна для меня – воспоминаниями, историей моей любви к футболу. Я пока не бедствую, поэтому даже не хочу задумываться о продаже.

Я говорил, что оцениваю коллекцию в шесть нулей? Да ла-адно? Это кому я сказал? На самом-то деле просто потравил. Я ее вообще не оценивал и не знаю, сколько она стоит. Альбомы храню не дома. Скажем так, в тайном месте. Где-то раз в полгода могу приехать туда и посмотреть на марки. Это как банковская ячейка», – сказал Писарев.

Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Сумма в шесть нулей, в долларах. Есть очень редкие: с первых чемпионатов мира, из гитлеровской Германии»

«Мог час смотреть на марку и что-то себе представлять». Николай Писарев – филателист с огромной коллекцией

