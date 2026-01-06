«Я возвращался домой с тренировки, а время просто не проходило». Шелви признался, что пристрастился к снотворному в Турции

Экс-полузащитник «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Джонджо Шелви признался, что период карьеры в Турции оказался для него очень тяжелым.

«Уехав в Турцию, я прожил один 18 месяцев. Это был самый трудный период в моей жизни. Я пристрастился к снотворному. Я возвращался домой с тренировки, а время просто не проходило.

Город был преимущественно мусульманским, в нем было всего три ресторана. В основном были три вещи, которые я мог сделать: сходить в Starbucks, McDonald’s или Domino’s. Я бы пришел домой, посмотрел на четыре стены, и чтобы убить время, просто принял бы три или четыре таблетки снотворного и потерял сознание. На следующее утро сразу же возвращаюсь к тренировке – просто чтобы время прошло.

Потом это стало зависимостью. Я переехал в Стамбул, где было заметно живее. Я мог погулять, но все еще был один. Я не из тех, кто гуляет один – ненавижу одиночество.

Я сказал себе: «Если так будет продолжаться, то я либо перейду к выпивке, либо к таблеткам». Алкоголь – не лучший путь для футболиста, поэтому вместо того, чтобы пить, я остался с таблетками. «По крайней мере, я не наберу вес», – подумал я.

Я бы пришел на тренировку где-то в 13:00. Поел бы в 15:00, и это был бы мой последний прием пищи. Тогда я бы принял три или четыре таблетки. Я просыпался около полуночи, принимал еще три или четыре таблетки, а затем ходил на утреннюю тренировку.

Честно говоря, это разрушило мои отношения с детьми. Я мысленно отсутствовал. Думаю, я впервые говорю об этом.

Мне повезло – моя жена действительно хорошая женщина. По сути, она вытащила меня из этого. Было действительно тяжело. Мне было так одиноко. Вот почему я принимал таблетки – просто чтобы скоротать время», – сказал Шелви.

Напомним, Шелви играл турецкие «Ризеспор» и «Еюпспор». В 2024-м Джонджо вернулся в Англию, а в сентябре 2025-го перешел в «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ.