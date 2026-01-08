«Спартак» планирует сыграть с «Пюником» на сборах в Дубае (Metaratings)
«Спартак» планирует товарищеский матч с «Пюником» на зимних сборах.
«Спартак» сыграет с «Пюником» на зимних сборах в Дубае.
По информации Metaratings, проведение товарищеского матча планируется во время второго зимнего сбора в Дубае, который пройдет с 27 января по 7 февраля. При этом матч с «Елимаем», о котором ранее сообщали казахстанские СМИ, вероятно, не состоится.
«Спартак» выйдет из отпуска 12 января и после тестов и медобследования отправится в Дубай, где пройдут все три зимних сбора. Первый сбор пройдет 15 по 21 января, второй – с 27 января по 7 февраля, а третий – с 12 по 28 февраля.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4149 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости