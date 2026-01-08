«Спартак» планирует сыграть с «Пюником» на сборах в Дубае (Metaratings)

«Спартак» планирует товарищеский матч с «Пюником» на зимних сборах.

«Спартак» сыграет с «Пюником » на зимних сборах в Дубае.

По информации Metaratings, проведение товарищеского матча планируется во время второго зимнего сбора в Дубае, который пройдет с 27 января по 7 февраля. При этом матч с «Елимаем », о котором ранее сообщали казахстанские СМИ, вероятно, не состоится.

«Спартак » выйдет из отпуска 12 января и после тестов и медобследования отправится в Дубай, где пройдут все три зимних сбора. Первый сбор пройдет 15 по 21 января, второй – с 27 января по 7 февраля, а третий – с 12 по 28 февраля.