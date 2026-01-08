Флик о Левандовском: «Я доволен Робертом, его работой. Не знаю, что будет в следующем сезоне»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен игрой Роберта Левандовского.
Полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Атлетика» (5:0) форвард провел на скамейке запасных. Контракт поляка с «Барселоной» истекает летом.
– Что можете сказать о будущем Левандовского в этом месяце или в следующем сезоне?
– Что касается следующего сезона, я не знаю. Я доволен Левандовским и его работой. Он играет на высоком уровне, – сказал Флик.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
